МИД: Призывы ЕС к диалогу с Россией – отвлекающий маневр

Задача Евросоюза – как и отдельных стран, входящих в это объединение - нарастить свою роль в качестве военизированного авангарда антироссийского Запада. Звучащие из Брюсселя заявления о готовности к диалогу с Россией - лишь отвлекающий маневр, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как сказал Рябков, выступая на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности, Запад стремится сохранить киевский режим в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию. Таким образом он выигрывает время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала, пояснил дипломат.

Европейцы ведут военные приготовления под лозунгами о надвигающейся войне высокой интенсивности с Россией. И это трудно воспринимать иначе, чем подготовку к вооруженной агрессии против нашей страны, приводит слова Рябкова ТАСС.