Появились данные о ситуации на Курской АЭС после удара украинского дрона

Радиационный фон на Курской атомной электростанции не превышен в результате атаки беспилотника. АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба станции в "Максе".

Как сообщил ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн, в течение минувшей ночи ПВО сбила 12 украинских беспилотников, летевших на Курчатов. Один дрон ударил по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2.

Хинштейн отметил, что система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию, так что обошлось без серьезных последствий. По данным экспертов, радиационный фон на Курской АЭС и в прилегающем районе находится на уровне естественных значений.