ГУР Украины начало травлю главы Минобороны после взрывов под Киевом

Ответственность за размещение складов боеприпасов вблизи украинской столицы возложили на главу Минобороны Михаила Федорова. Эти склады взорвались во время последнего массированного удара ВС России по Киеву. В российских силовых структурах предположили, что к травле министра в соцсетях причастна украинская военная разведка.

По имеющейся информации, вбросы в украинском сегменте интернета о причастности Федорова к размещению склада боеприпасов в пригороде Киева осуществляются по приказу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам источника, решение создать хранилище в Вишневом приняли еще в прошлом году, а доставкой туда снарядов занимались как раз подразделения ГУР.

По данным российских силовиков, именно Буданов* согласовывал местоположение склада и его маскировку. Это объясняет негативную реакцию ресурсов, подконтрольных ГУР, на сведения о возможной повторной детонации и необходимости эвакуации населения. После взрыва склада в Вишневом из города вывезли 500 человек. Предполагают, что на складах хранились в том числе боеприпасы с обедненным ураном.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов