Юг Европы страдает из-за аномальной жары - гибнут люди

Стихия подобралось вплотную к небольшому каталонскому городу Калонге. Лес вокруг населенного пункта выгорел полностью, но дальше огонь не распространился. Спасатели остановили пламя всего в паре метров от его дома. Местные жители буквально заглянули смерти в глаза. Однако многие предпочли остаться дома, хотя было достаточно времени, чтобы самостоятельно эвакуироваться.

В Испании все основные очаги расположены в северо-восточной провинции Жирона. Пламя движется в сторону популярного курорта Коста-Брава. До средиземноморского побережья остается всего двадцать километров. Огонь охватил больше двух тысяч гектаров. Взять его под контроль не получается. Мешают засушливая погода и сильный ветер.

В соседней Франции в Восточных Пиренеях выгорело около четырех с половиной тысяч гектаров. Власти проводят принудительную эвакуацию. С огнем борются 700 спасателей при поддержке авиации, но пока безуспешно. Несмотря на это, третий этап легендарной велогонки "Тур де Франс", который проходил как раз в Пиренеях, отменять не стали и даже сохранили запланированный маршрут. Правда, из соображений безопасности решили закрыть болельщикам доступ к трассе, так как она находилась не так далеко от охваченного огнем района. Поэтому последние километры дистанции гонщики ехали в непривычной тишине, без поддержки преданных поклонников "Большой петли".

Аномальная жара - основная причина всех пожаров в Европе. Средняя температура воздуха держится в районе 35 градусов. И так уже больше полумесяца без спадов. Экстремальная погода влияет и на людей. Резко увеличилась смертность среди лиц старше 45 лет. По данным "Рейтерс", только с 22 по 28 июня из-за июньской жары скончались около четырех тысяч человек. Эта статистика будет, конечно, расти вслед за очередными температурными рекордами. Тем более, что в ближайшее время в Европе ожидается новая волна жары.