"Все это может далеко зайти": скандал с отмененной по приказу Трампа красной карточкой набирает обороты

Матч США с Боснией явно переписал правила футбола. Вот мяч летит в сторону Балогуна - нападающий сборной США оказывается перед защитником соперника. Боснийский игрок пытается его опередить, но американский форвард совершает жесткий приём в борьбе за мяч и наступает на голеностоп противника. Свисток. И приговор - красная карточка. А, ведь 25-летний Фоларин Балогун - один из лучших игроков сборной США. На домашнем чемпионате мира он стал лидером команды: забил три мяча и регулярно выходил в стартовом составе. А тут красная карточка. Да еще и накануне шдной восьмой, где команда встретится с Бельгией.

"Это очень важный игрок для команды. И ему показали красную карточку. Я даже не знал, что это означает. Потом мне объяснили. Но как можно наказывать его еще и за матч, который ещё даже не состоялся? Это несправедливо. Так делать нельзя. Поэтому да, я попросил FIFA пересмотреть это решение", - сообщил Дональд Трамп.

Мировая история футбола такого еще не видела. Но точно запомнит. После звонка из Белого дома ФИФА применяют статью 27 дисциплинарного кодекса. Отменяют красную и выносят условное освобождение."

"На каких основаниях отменили это решение? Это все может далеко зайти! То есть мы теперь сможет оспорить нашу желтую карточку, полученной после первой минуты игры против Деклана Райса? Получит ли Франция желтую карточку? Где заканчивается этот спор? Выходит, я теперь вообще не знаю правил игры", - возмутился Томас Тухель, главный тренер сборной Англии.

Бывший президент федерации Блаттер заявил, что футбол не должен становиться площадкой для политической власти. Федерация соперников подала жалобу в ФИФА, но ее отклонили. А президент ФИФА Джанни Инфантино вышел к журналистам и признал, что Трамп звонил. Однако настаивал, что ФИФА самостоятельно приняла решение об отмене дисквалификации Балогуна.

Полномочия Инфантино заканчиваются в начале следующего года - и ему необходима поддержка американцев. В УЕФА работают над выдвижением другого кандидата от организации, заявив, что нынешнее руководство федерации пересекло красную черту: "Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Его любят за красоту игры, а доверяют ему потому, что он везде проводится по единым правилам. Турнир не существует сам по себе, а если речь идет о чемпионате мира, то его решения способны повлиять на весь мировой футбол – как положительно, так и отрицательно. Мы выражаем недоумение в связи с этим беспрецедентным, необъяснимым и неоправданным решением".

Четыре года назад УЕФА не были столь категоричными, когда исключали из международных соревнований Россию и Беларусь. По факту - уже нарушив главное правило беспристрастности. Кто тогда позвонил, чтобы нам вынесли красную, мы не знаем. Как минимум – потеря лица и спонсоров. Впрочем, это для западных соревнований не ново. В 2016-м американской команде разрешили пробежать эстафету без соперниц. Якобы из-за того, что при передаче палочки им помешали. Американская гимнастка Симона Байлз вообще легально может принимать допинг по терапевтическому назначению. Америка ведь прежде всего. Теперь и на футбольном поле.