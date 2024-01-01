Суд в Лондоне освободил страховщиков от выплаты компенсаций оператору "Северного потока"

Оператору "Северного потока" - компании Nord Stream AG – отказано во взыскании компенсации со страховщиков. Компании ранее отказались покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Решение принял высокий суд Лондона.

В вердикте суда сказано, что повреждение трубопроводов было прямо или косвенно вызвано войной. А такой ущерб не был включен в страховой полис, утверждает судья.

В качестве ответчиков по иску, поданному в феврале 2024 года, выступали компании Lloyd's of London и Arch Insurance. Оператор "Северного потока" требовал взыскать со страховых компаний около 580 миллионов евро. В Nord Stream AG подчеркивали, что трубопроводы не находились в зоне конфликта и не являлись военным объектом. По предварительной оценке, затраты на удаление воды из трубопроводов и стабилизацию их работы, ремонт и замену потерянного газа составят 1,2 – 1, 35 миллиарда евро, передает ТАСС.