Футбол уже не тот: скандал с Трампом и красной карточкой разошелся на мемы

Футбол уже не тот. Дональд Трамп настолько привык быть впереди планеты всей, что даже принял участие в чемпионате мира по футболу. Весь спортивный мир задыхается от возмущения после того, как президент США указал ФИФА на необходимость отменить красную карточку игроку сборной США.

Американский футболист Фоларин Балоган был дисквалифицирован в матче 1-й 16-й финала Чемпионата мира. Но судья не учел интересов главного футбольного болельщика – Дональда Трампа. Хозяин Овального кабинета сыграл по своим правилам и просто позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с указанием: красную карточку убрать куда подальше, и дисквалификацию Балогана отменить. И знаете, сработало!

Справедливость по-трамповски возмутила весь футбольный мир. Но ему-то все равно. У него свой футбол. Союз европейских футбольных ассоциаций выдал гневное заявление.

Болельщики задают вопрос футбольному начальству: а есть ли смысл вообще выходить на поле и гонять мяч, если теперь в футболе такие правила? Конечно, мемы полетели по сетям. Если Трамп решил привести сборную США к победе, приведет. И никакие карточки ему не помеха.

Остается единственный вопрос. А стоит ли соперникам американских футболистов вообще выходить на поле? И зачем судьям выходить на газон? Если главному болельщику Америки покажется неправильным счет или решение судьи, одним телефонным звонком можно все переиграть.

Такой футбол. Где в действительности все не так, как на самом деле.