Ярославский НПЗ ночью подвергся атаке 70 дронов ВСУ

Массовая атака украинских беспилотников на Ярославскую область была отражена в ночь на 6 июля. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, более 70 дронов ВСУ нацелились на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Все беспилотники были сбиты. В результате падения обломков два человека получили осколочные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице. Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в отражении вражеской атаки

Евраев напомнил, что пострадавшим от падения обломков БПЛА жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. Профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы помощь была оказана максимально оперативно, написал губернатор в "Максе".