ПВО сбила в течение дня 116 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы Дежурные средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 8.00 мск до 20.00 мск беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской областей. Дроны уничтожены также над Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Крымским полуостровом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщал о перехвате беспилотников силами ПВО. По его данным, на подлете к столице было уничтожено четыре украинских беспилотника. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.