Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из-за скандального решения местных чиновников не допускать российских и белорусских спортсменов.

Первенство вместо Таллина теперь пройдет в испанской Гранаде в марте следующего года. В Европейской стрелковой конфедерации пояснили, что турнир является квалификацией перед Олимпиадой 2028 года в Лос-Анджелесе, а значит, допущены должны быть абсолютно все атлеты, имеющие такое право.

Россиянам и белорусам официально разрешено выступать в нейтральном статусе, но эстонские власти намеренно саботируют подобные решения международных инстанций и тем самым нарушают основополагающий принцип Олимпийской хартии - "Спорт вне политики". Аналогичные и закономерные санкции на Таллин уже были наложены в январе в связи с Чемпионатом Европы по фехтованию, который в итоге прошел в июне во французском Антони.