Влюбленным россиянам со шпиля Эмпайр-стейт-билдинг грозит 20 лет тюрьмы

Предложение руки и сердца на шпиле небоскреба в Нью-Йорке может стоить россиянам 20 лет тюрьмы. Руферов Ивана Биркуса (Кузнецова) и Ангелину Николау обвиняют в четырех преступлениях.

Забравшейся на Эмпайр-стейт-билдинг парочке вменяют кражу со взломом, преступное причинение вреда имуществу и безрассудную угрозу жизни первой степени. За каждое из этих преступлений можно получить до 7 лет тюрьмы.

Биркус и Николау на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг развернули флаг с надписью "когда сила любви победит любовь к власти, мир познает покой". Затем молодой человек сделал девушке предложение. По данным прокуратуры Манхэттена, нарушение запрета на проникновение на крышу зданий обойдется экстремалам еще до года лишения свободы. Влюбленных держат под стражей.