Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников

Минпросвещения России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года, следует из письма министерства.



"В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)", — говорится в документе.



Такие изменения снизят нагрузку на детей и упростят им процесс адаптации к учебному процессу, уточняется в письме.



До этого домашние задания в первый год обучения допускались, но должны были вводиться постепенно. При этом их выполнение не должно было занимать у детей больше часа.