Спасатели нашли туристов, которые пропали в Магаданской области. Здоровью пятерых путешественников ничего не угрожает, сообщили в МЧС по региону.



"В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань. Спасатели и авиаторы МЧС России во время облёта на вертолёте Ми‑8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолёте в Магадан", — говорится в сообщении.



6 июля туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань. Они не завершили маршрут вовремя, поэтому спасатели отправились на их поиски.



Как оказалось, группа не вернулась в срок из-за того, что их лодка вместе со спутниковым телефоном оказались под водой.