Североатлантический альянс испытывает затруднения в снабжении украинской армии средствами противовоздушной обороны (ПВО). В этом признался в понедельник, 6 июля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам политика, количество ракет-перехватчиков, доступных странам НАТО, ограничено, поскольку "есть пределы для производства", причем проблемы с производством боеприпасов имеются и у Европы, и у Соединенных Штатов. Однако, заверил Рютте, члены военно-политического блока прикладывают максимум усилий для продолжения поддержки киевского режима.

Анонсируя саммит альянса в Турции, генсек НАТО рассказал о планах участниц мероприятия заключить военные контракты на десятки миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский разразился обвинениями в адрес западных доноров после массированного удара российских военных по украинским городам. Утративший легитимность президент Украины поспешил обвинить Запад, заявив, что причина провала украинской системы ПВО "кроется именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков".

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине к настоящему времени "вступил в решающую фазу". Как подчеркнул политик, спонсорам и партнерам киевского режима "следует использовать этот момент", поскольку Украина очень нуждается в финансировании.