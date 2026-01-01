В России полностью отменили домашние задания для первоклассников

С 2026/2027 учебного года в первых классах российских школ полностью отменят домашние задания. Об этом говорится в письме Министерства просвещения России.

Как сообщает РИА Новости, ведомство ссылается на свой приказ №729 от 8 октября 2025 года, который гласит: в первом классе обучение проводится без домашних заданий.

Прежде допускалось отводить один час в день на подготовку домашнего задания по всем предметам в первом классе. Однако эта позиция из указанного документа исключена.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова призвала пересмотреть систему, в том числе с учетом с учетом новых технологий, сделав домашние задания более творческими, чтобы заинтересовать школьников.

Тем временем в России заговорили об ужесточении контроля над качеством образования детей, которые находятся на семейном (домашнем) обучении. Закон содержит расплывчатую формулировку о проверке знаний таких учеников, из-за чего многие дети на домашнем обучении не выполняют никаких проверочных работ. Предлагаемые поправки уберут неясность и сделают прохождение промежуточного контроля обязательным.