Российские системы ПВО этой ночью успешно отразили массированную атаку киевских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, перехвачены и сбиты более 450 дронов в небе над 17 регионами, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. На фронте критическая ситуация для ВСУ на Добропольском участке. Наши мотострелки и десантники закрепились в восточных пригородах. Штурмы - в селе Анновка и в районе шахты. Продвижение и на Запорожском направлении.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы и рассказ бойцов группировки "Восток" об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области. Штурму предшествовало детальное изучение позиций ВСУ с помощью разведывательных дронов. Они же постоянно использовались и при взятии села.

В ходе боёв за Копани уничтожены до двух взводов противника, 7 единиц автомобильной техники, 4 квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА и 22 тяжёлых гексакоптера типа "Баба-Яга".

По координатам, полученным с разведывательного дрона, расчет САУ "Мста - С" группировки "Центр" наносит удар по вражескому пункту управления БПЛА на Добропольском направлении в ДНР. Здесь сейчас развивается активное наступление наших войск. Подразделения ВСУ взяты в логистическую блокаду. В воздухе постоянно дежурят наши беспилотники ударные и разведчики. Нередко важнее не уничтожить вражеский дрон, а проследить его маршрут.

После того, как обстановка на данном конкретном участке становится ясна, в дело вступает артиллерия. При этом наши ударные дроны на оптоволокне работают по огневым точкам ВСУ далеко в тылу, оставаясь неуязвимыми для средств подавления противника.

После освобождения Константиновки подразделения Южной группировки войск готовятся к решающему наступлению на Славянско-Краматорскую агломерацию. Артиллерийские расчеты и операторы БПЛА уничтожают живую силу ВСУ в Алексеево-Дружковке. В Краматорске операторы полка беспилотных систем "Буревестник" нанесли удар по автотранспорту, который доставлял на передовую личный состав ВСУ, боеприпасы и продовольствие. Также массово уничтожаются наземные робототехнические комплексы противника.

До окраин Славянска осталось около семи километров. Наши штурмовики наступают со стороны Рай-Александровки, Малиновки и вдоль реки Северский Донец. Город планомерно берётся в "клещи", из которых противнику уже не удастся вырваться.