Центральный Китай и индийский Мумбаи уходят под воду

Центральный Китай уходит под воду из-за рекордных дождей. В провинции Хуанган погибших уже больше десятка и сотни пострадавших. Два человека пропали при обрушении моста, который не выдержал напора воды. Еще один удар по региону нанес торнадо. Серьезно пострадала инфраструктура.

Сильно повреждены здания колледжей, больниц, отелей и жилых многоэтажек - в них выбиты окна и сорваны крыши. В некоторых районах уровень рек превышает критический. В зоне бедствия оказались порядка 60 тысяч человек.

Страдает от ливней и Индия. В Мумбаи - главном финансовом центре страны - выпало более метра осадков. Известно по меньшей мере о шести жертвах. Идет эвакуация жителей и туристов. Дожди спровоцировали оползни на одной из самых загруженных автомагистралей. Участок дороги пришлось закрыть всего через два месяца после его открытия.