Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Кедровая"

В Москве утвердили проект транспортного узла "Кедровая". Он будет расположен на территории между Калужским шоссе и Станиславскими прудами. В его состав войдут станция Троицкой линии метро, остановки наземного транспорта, торговые объекты, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Для улучшения транспортной доступности построят и реконструируют новые дороги: появятся новые улицы и съезд с Калужского шоссе на Центральную улицу Троицка.

Реализация проекта планировки позволит создать около шести тысяч рабочих мест и комфортные условия для пассажиров транспортного узла "Кедровая", где, по прогнозам, только на станции метро будет ежедневно совершаться 29 тысяч поездок.