Завершается оценочный этап финала II сезона конкурса "Это у нас семейное"

Оценочный этап финала второго сезона конкурса "Это у нас семейное" завершается сегодня в Московской области. Это один из самых масштабных проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Он очень популярен среди жителей во всех регионах. В этом году организаторы зарегистрировали почти 730 тысяч человек. А право побороться за победу получили 330 команд - в каждой дети, родители, бабушки и дедушки.

Главные призы - денежные сертификаты, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, а также большое путешествие по России. Торжественная церемония награждения победителей пройдёт завтра - в День семьи, любви и верности.