Время упускать нельзя: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Каролины Карагозян

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летней Каролины Карагозян из Краснодарского края. Девочка отважно борется со смертельной болезнью - острым миелоидным лейкозом. Каролина перенесла два тяжёлых курса химиотерапии, вышла в ремиссию, но, чтобы рак не вернулся вновь, ребёнку срочно требуется пересадка костного мозга. Но без специального сопроводительного препарата операция невозможна. Стоит спасительное лекарство почти 4,5 миллиона рублей. Многодетной семье такую сумму собрать не под силу – родители просят помочь всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас – время упускать нельзя.

Из крошечных алмазов в ее руках вырастают любимые лилии. Собирать такие мозаики Каролина начала недавно – когда заболела. Пока складывает картину, хотя бы ненадолго забывает о боли и страхе.

Еще несколько месяцев назад она ходила в школу, гуляла с друзьями, строила планы на жизнь. Но в конце февраля внезапно почувствовала себя плохо.

"Постоянно была температура тридцать семь, то есть не ниже, не выше, тошнота, бледнокожая, обморочное состояние… Постоянные головокружения. Ну, думали, как бы школа, учеба, экзамены", - рассказала Лаура Филоксенова, мама Каролины.

С подозрением на анемию девочку увезли в больницу. Но после обследования родители услышали страшный диагноз, в который просто не могли поверить: острый миелоидный лейкоз. Рак крови.

"Это было невыносимо тяжело осознать, принять. Первые две недели вообще как в тумане были. Переживания, истерики. Даже сейчас тяжело вообще говорить об этом", - рассказала мама Каролины.

Каролина уже прошла два курса химиотерапии, лечение перенесла очень тяжело – не было сил даже встать с кровати. А потом начали выпадать ее длинные волосы.

"Я сказала маме, потому что они уже везде лезли, и это было не очень удобно. Мама сначала ножницами отрезала под корень почти, а потом уже машинкой начала состригать то, что осталось", - говорит Каролина.

Врачам удалось добиться ремиссии, но рак может вернуться, поэтому Каролине срочно требуется трансплантация костного мозга. Чтобы пересадка прошла успешно и ослабленный организм справился с риском осложнений, необходим специальный сопроводительный препарат. Стоит спасительное лекарство почти 4,5 миллиона рублей. Многодетной семье из Краснодарского края такую сумму собрать не под силу. Мама девочки раньше всегда помогала другим тяжелобольным детям – а теперь сама просит о помощи.

"Это очень тяжело, я на данный момент как бы очень понимаю тех родителей, которые просят о помощи, вот просто зов души…Помогите, пожалуйста, приобрести лекарства, которые необходимы моему ребенку", - говорит Лаура Филоксенова.

Каролина все стойко переносит и не сдаётся, даже когда очень тяжело и больно. В свой мир, замкнутый в четырёх стенах, сама вносит яркие краски, а на полу комнаты строит целые города. Но быстро устаёт. Сил совсем нет. Из-за риска любой инфекции друзей и родных может видеть только на экране телефона – и очень скучает.

"Хочу выздороветь, поехать домой и увидеться со всеми", - сказала Каролина.

Очень редко Каролина с мамой выходят на прогулку – сил у девочки хватает буквально на 10 минут. Но она верит, что обязательно победит болезнь. Вернётся домой, окончит школу и станет юристом. Каждый из нас может помочь ей прийти к своей мечте, жить без боли - и снова начать улыбаться.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Каролины Карагозян, программа 2627