Зуева обхитрила Козловского: теперь он начинает платить алименты

Недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Якобы она потребовала от актера алименты.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались.

Более того, вплоть до нынешнего момента артист финансово поддерживал обожаемую наследницу. Тем удивительнее было узнать, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве.

Однако знающие люди утверждают, что модель поступила умно. Потому что она подала иск именно по месту жительства отца в Москве. Это значительно ускорило процесс. Кроме того, в Нью-Йорке Зуева получила бы, скорее всего, меньший процент алиментов, чем в Москве.

Примечательно, что Козловский не стал возражать и уже с этого месяца должен выплатить определенную сумму алиментов, передает "КП". По слухам, он боится, что Ольга Зуева может ограничить его во встречах с дочкой.

Интересно, что жена актера Оксана Акиньшина тоже может подать на алименты. Тогда дочь Зуевой получит меньший процент от доходов отца — и дочери, и сыну Козловский станет платить в такой ситуации по 1/3.

Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский оформили отношения тайно, без лишнего шума и людей. А в начале мая у актеров родился общий ребенок. Сын Лео появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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