Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 7 июля, перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Новые попытки украинских националистов ударить по российским регионам были совершены на фоне признания президента Финляндии Александра Стубба в том, что западные страны потворствуют киевскому режиму в таких ударах. Как заявил политик, "все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление" (цитата по РИА Новости).

Однако Кремль уже предупреждал европейцев о последствиях помощи нацистскому режиму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не оставит без внимания участие европейских стран в атаках украинских националистов на нашу страну — это "обяжет нас сделать соответствующие выводы".