Прибалтийские государства отчаянно рискуют, пособничая киевскому режиму в его военных преступлениях. Об этом предупредил во вторник, 7 июля, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Как подчеркнул дипломат, "подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем".

Галузин также отмечал, что Россия учитывает расположение пунктов принятия решений о провокациях против мирных россиян и точек запуска дронов по объектам гражданской инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский напомнил про версию о запуске дронов для атак против России с территории Прибалтики. Дипломат подчеркивал: в подтверждение этого сценария говорят многочисленные видеоролики в социальных сетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к Санкт-Петербургу на предельно низкой высоте именно со стороны Балтики.

Про пролет по территории Прибалтики украинских беспилотных летательных аппаратов высказался и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Политик заявил, что возможны лишь два объяснения происходящего: "Либо у вас полностью отсутствует система противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники. Выбор за ними".