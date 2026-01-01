Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы независимо от целей поездки. Об этом предупреждает во вторник, 7 июля, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как подчеркнули в визовом центре, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью "Спорт". Также открыт прием заявлений на национальные визы (по любым целям).

Тем, кто до запрета успел зарегистрироваться на получение визы, вернут уплаченный сервисный сбор в полном объеме. При этом не исключено, что по завершении лета прием заявлений возобновят, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Италия и Франция выступили против предложения Еврокомиссии запретить въезд в страны Евросоюза российским гражданам — участникам и ветеранам специальной военной операции. Рим и Париж мотивируют свои возражения тем, что вопросы въезда людей на территорию ЕС должны регулироваться визовой политикой, а не списками рестрикций.

Тем временем Черногория открыла визовые центры в Москве и еще семи российских городах, хотя для россиян в этой европейской стране пока действует 30-дневный безвиз. Однако черногорские власти предупреждали, что с вступлением в Евросоюз вынуждены будут синхронизировать свою визовую политику с едиными требованиями интеграционного объединения.