Удары возмездия, которые российские бойцы интенсивно наносят по украинской территории, качественно изменили переговорный фон на саммите НАТО, который пройдет в Турции 7-8 июля. На это указывает кипрский журналист Алекс Христофору.

Как подчеркнул Христофору, "украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был". Эксперт обращает особое внимание на то, что "все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву".

Также журналист назвал российские удары возмездия неприятным сюрпризом для европейцев, которые надеялись выставить в нужном свете мнимые успехи Киева на саммите — показать американской стороне "что-то позитивное, о чем можно поговорить".

Однако украинских националистов "сейчас избивают российские военные, и с этим Киев уже ничего не сделает", резюмировал Христофору (цитаты по РИА Новости).

Ранее осведомленные источники предупреждали, что Украина может не рассчитывать урвать жирный кусок по итогам турецкого саммита НАТО: фокус внимания сместился с украинского конфликта на разногласия между европейскими членами альянса и Соединенными Штатами. Предполагается, что объем нового финансирования военных нужд киевского режима, который согласуют члены НАТО, составит лишь 10-12 миллиардов долларов против ожидавшихся 40 миллиардов.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уже поспешил охладить рвение украинцев, обвиняющих Запад в недостаточной поддержке. Нидерландский политик заявил, что количество ракет-перехватчиков, доступных странам НАТО, ограничено, поскольку "есть пределы для производства". С учетом этого Киеву бесполезно требовать от спонсоров наращивания поставок.