Принц Гарри вернулся домой в Великобританию

Стало известно, что принц Гарри вернулся в Великобританию. Младший сын короля прибыл в Лондон и первым делом отправился на премьеру сериала "Снимая людей", чтобы поддержать своего близкого друга, фотографа и режиссера Мисана Харримана. Кстати, именно Мисан фотографировал Гарри и Меган во время их заявления, что ждут второго ребенка, передает телеграм-канал The Crown.

Где остановится принц Гарри во время визита в Лондон, точно неизвестно. Все эти дни ходила противоречивая информация. Сообщается, что Дворец предложил принцу одну из королевских резиденций и, по одной версии, Гарри отверг это предложение, остановив выбор на одном из отелей, а по другой версии, он согласился.

Кстати, в поездке Меган Маркл супруга не сопровождает. Ранее сообщалось, что пара воссоединится в Бирмингеме, дескать, там не так опасно, как в Лондоне. Дело в том, что Семья отказалась предоставлять Сассекским охрану за счет налогоплательщиков, как те якобы требовали. В отместку Меган с детьми отказалась приезжать в столицу.

Ходят слухи, Кейт Миддлтон уговаривает супруга, принца Уильяма, встретиться с младшим братом. Отметим, что Уильям и Гарри уже несколько лет находятся в ссоре. По слухам, после откровений младшего брата старший категорически не хочет с ним иметь дело.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>