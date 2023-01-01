Трагическая судьба Дома моды Славы Зайцева: теперь здание заняли кальян-бар и студия красоты

Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти прославленного кутюрье раздербанили под офисы. Теперь там массажные салоны, студии ноготочков и кальян-бары.

Как уточняет "Светский хроник", Дом моды Зайцева судился с Госинспекцией по недвижимости, оспаривая акт одного из сотрудников. Тот пришел с проверкой, осмотрел владения и вынес вердикт: более четверти здания используется не по назначению.

Для Домы моды это значило лишь одно: платить налогов теперь придется больше, поэтому акт попытались оспорить в суде. Но суд отказал.

Еще полтора года назад бывший директор и близкий друг Вячеслава Зайцева Николай Головин заявил, что Дом моды зачах. "Я считаю, что нет никаких предпосылок к позитивному развитию Дома моды. Егор всю жизнь боролся с отцом и его окружением. Он одержал условную победу, после чего профессионалов в Доме моды не осталось. Его окружение обещало головокружение от успехов, но ничего такого не произошло", — заявил Головин.

Экс-директор Зайцева отметил, что позитивные изменения должны были произойти еще при жизни кутюрье, но что-то не заладилось. "Можно с сожалением констатировать, что легендарного Дома моды Вячеслава Зайцева больше не существует. От него фактически остались одни руины. К сожалению, такой печальный финал", — заключил мужчина.

Напомним, что больше десяти лет назад Вячеславу Зайцеву поставили диагноз "болезнь Паркинсона". Вскоре после этого у Дома моды начались финансовые трудности. 30 апреля 2023 года кутюрье не стало. А через год с небольшим умер и его единственный сын Егор.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>