Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа посетить Эрмитаж

В настоящее время нет оснований говорить о скором визите в Россию президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал во вторник, 7 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за заявлением помощника российского лидера по международным делам Юрий Ушакова о том, что в ходе созвона с Владимиром Путиным Дональд Трамп восхищался Эрмитажем. Президент России в ответ напомнил коллеге, что приглашение посетить нашу страну сохраняет силу.

Однако Дмитрий Песков уточнил, что "пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет" (цитата по ТАСС).

Ранее в Кремле уже отмечали, что визит президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время не находится на повестке дня. При этом американский лидер утверждал, что не исключает своей поездки в Россию в рамках мирных усилий по Украине, поскольку готов сделать "все возможное" для урегулирования украинского конфликта.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.