Теракт против правоохранителей предотвращен в Кабардино-Балкарии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Кабардино-Балкарии восемь членов террористической ячейки, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Как уточнили в спецслужбе, задержанные принесли присягу эмиссару террористической организации и готовили теракты в административных зданиях республиканских правоохранительных органов. Злоумышленники намеревались завладеть хранящимся там оружием и скрыться.

В ходе оперативных мероприятий у преступников обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, прицелы и патроны, сим-карты, ножи, обмундирование, инструменты, флаги с запрещенной символикой.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, активно участвовавший в подготовке нападений на школы в России и других преступлений террористической направленности. Юноша администрировал крупнейшее международное террористическое сообщество и сознался в причастности как минимум к 15 преступлениям в десяти российских регионах.

В Мариуполе предотвратили террористический акт в суде. Местный житель сам связался с украинскими спецслужбами и в их интересах готовил преступление. Мужчину задержали с поличным, когда он явился к зданию суда для подрыва.