Кейт Миддлтон оказалась в больнице после триумфального восхождения

Недавно Кейт Миддлтон приняла участие в сложном челлендже - восхождении на самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Сделала она это, чтобы привлечь внимание к жизни после онкологических диагнозов и собрать средства для Королевской больницы Марсден, где сама проходила лечение. После этого стало известно, что принцесса Кэтрин оказалась в клинике.

Впрочем, со здоровьем у нее все в порядке. Супруга будущего короля просто посетила детскую больницу Эвелин в Лондоне. Кейт Миддлтон пообщалась с медперсоналом, родителями и их больными детьми. Облаченная в белое удлиненное платье, изюминкой которого стал тонкий черный ремешок и пуговицы в тон, будущая королева внимательно выслушивала рассказы пациентов и демонстрировала оптимизм при общении с малышами.

"Посещение детской больницы Эвелин в Лондоне позволило увидеть, как специализированная помощь, чуткое отношение и поддержка, ориентированная на семью, помогают детям и их близким переживать самые сложные моменты жизни. От инновационных кардиологических услуг до планов по созданию новой детской больницы и будущего онкологического центра — было вдохновляюще познакомиться с преданными своему делу командами, пациентами и семьями, которые помогают формировать следующее поколение детского здравоохранения", - заключила Кейт в официальном блоге в Сети.

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Меж тем в Лондон прибыл деверь Кэтрин принц Гарри. Предполагалось, что в деловой поездке его будут сопровождать супруга Меган Маркл с сыном Арчи и дочкой Лилибет, но пока он приехал в страну один. Не исключено, что жена и дети присоединятся к нему позднее. В Великобритании принц Гарри проведет несколько дней. Увидится ли он с венценосными родственниками, точно неизвестно.

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