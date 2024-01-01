Дочь Розы Сябитовой тайно родила третьего ребенка: фото

Самая знаменитая сваха страны Роза Сябитова в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Ксения родила сына.

О радостном событии сообщила сама дочь звезды телепроекта "Давай поженимся!". На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ксения опубликовала семейную фотосессию, в которой приняли участие она сама, супруг Максим Шевченко, их дочь и сын, которому еще нет и года, и сваха.

А затем Ксения выложила еще один фотоотчет. На снимках оказался запечатлен третий ребенок Ксении, которая, отметим, в последний раз выкладывала в своем блоге фото летом 2024 года. Спустя почти два года дочь Сябитовой вернулась в соцсети с радостным сообщением.

"Вы пропустили этого прекрасного человека. У нас новый член семьи Михаил", - объявила радостная Ксения.

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В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Отметим, что для них новость стала полной неожиданностью. О своей беременности Ксения не сообщала, как впрочем, и о том, что у нее происходит в жизни. Дочь Сябитовой предпочитает не афишировать деталей, лишь сейчас сделав исключение.

Напомним, что дочь Розы Сябитовой вышла замуж шесть лет назад. До этого у нее был неудачный брак, который, к слову, устроила сама звезда шоу "Давай поженимся!".

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