Сознание путалось от ужаса: Ирина Пороховщикова не хотела видеть смерть мужа и решила уйти первой

Ирина влюбилась в именитого актера буквально с первого взгляда. Это было наваждение… 15-летняя Ира Жукова очень хотела поступить в театральный, а чтобы приблизиться к профессии устроилась помощницей костюмера в Театр им. Пушкина. А там он – статный, знаменитый Александр Пороховщиков. Актер, годившийся школьнице в отцы, старше нее на 23 года. Но Ира кроме него никого не видела.

Видя, как Пороховщиков постоянно флиртует с женщинами, Жукова говорила подружкам, что сделает все, чтобы его соблазнить. Но на Иру Александр внимания не обратил – она была еще совсем ребенком.

Но девушка не сдавалась. Она влюбилась так, что это можно было принять за помешательство. Пороховщиков же к 40 годам не женился и даже не собирался. Во-первых, его мать Галина Александровна не терпела рядом с сыном никаких женщин, кроме себя. Во-вторых, ему и так было отлично – он мог заполучить любую.

Актер видел, что к нему чувствует молодая костюмерша, но поклонение Иры воспринимал как должное. И пользовался: мог позвонить и попросить привезти что-то необходимое прямо сейчас или забрать его с пьянки от друзей. Жукова бросала все и неслась к любимому.

И в какой-то момент ее тактика сработала. Завязался роман. Правда, Пороховщиков не хотел, чтобы об их отношениях знали окружающие: не нужны ему были лишние вопросы, насмешки, ухмылки. Да и не собирался он остановиться только на этой девушке. Ирина по-прежнему покорно все сносила, терпеливо пропуская мимо ушей сплетни и оскорбления. А потом все изменилось. Александр, похоже, привык, что девушка всегда рядом, и решил все-таки попробовать жить вместе. Его мать, как обычно, была против. Поэтому поселились у родителей Ирины, в восьмиметровой комнатке. Но главное для нее было, что они вместе. Хотя в общении с дамами Александр Шалвович себя по-прежнему не слишком ограничивал.

Лишь через 14 лет он сделал ей предложение: на ходу, в ювелирном магазине в Турции. Они расписались и даже обвенчались. Пороховщиков уже действительно не мог без своей Ирины, но она должна была полностью быть его – никаких друзей и своих увлечений. Детей у них тоже не было: актер не мог их иметь. На предложения усыновить или воспользоваться ЭКО вскипал: как можно портить кровь! Так они и жили вдвоем – и немецкая овчарка по кличке Оден вместо сына.

Александр был капризным, требовал к себе исключительного внимания. Когда у него обнаружили диабет, актер наотрез отказывался соблюдать соответствующую диету.

В результате угодил в больницу, лишился стопы. Актера уже готовили к выписке, когда у него случился инсульт. 73-летнему Пороховщикову сделали операцию, состояние было сложным. Ирина сходила с ума. Наложилось все: звонки каких-то якобы любовниц мужа, суд с родным братом за квартиру матери, болезнь мужа. Она почему-то твердо уверилась: ее любимый Саша не выкарабкается.

"Жизнь – не самое главное, что есть у человека. Гораздо важнее любовь, вера, служение", – написала она в соцсети за несколько дней до собственной смерти.

Ирина решила уйти первой, не дожидаясь смерти мужа. Ее сознание путалось от ужаса, иногда ей казалось, что любимого уже нет на свете, просто от нее скрывают. Жене актера было всего 49 лет.

Пороховщикову сообщить о трагедии побоялись, он и так был в тяжелом состоянии. Но актер будто почувствовал: ему становилось все хуже и хуже. Он ушел за Ириной на тот свет ровно через 40 дней, на Пасху.