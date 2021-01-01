С Екатериной Жемчужной прощаются в Москве

4 июля стало известно о смерти актрисы Екатерины Жемчужной. Артистке было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Сегодня, 7 июля, в Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" проходит церемония прощания с прославленной артисткой. Проводить в последний путь Екатерину жемчужную пришли ее дочь Ольга с детьми, а также коллеги.

Художественный руководитель культурного учреждения Николай Сергиенко заявил, что за несколько недель до кончины Жемчужной он почувствовал за нее внутреннюю тревогу.

В конце июня он позвонил Екатерине, но та не взяла трубку. Позже выяснилось, что она в больнице. По словам Сергиенко, артистка шла на поправку, но потом ему позвонили и сообщили, что ее не стало.

В близком окружении говорили, что Жемчужная так и не оправилась после смерти супруга, который скончался в 2021 году. Для нее это стало большим ударом. По словам коллег, ее довели "душевные боли", она много плакала. Екатерина и Георгий Жемчужные прожили в счастливом браке 60 лет, уточняет SHOT.

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