Уникальное пространство для творчества и развития. В кинопарке "Москино" открылся летний лагерь "Молодёжь Москвы". Для активных и целеустремлённых жителей столицы в возрасте от 18 до 35 лет подготовили 12 тематических смен.

Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с известными артистами и ведущими экспертами. На этой неделе на площадке собрались начинающие вокалисты. Они поработают над разными стилями исполнения и овладеют навыками, необходимыми для выступлений на сцене, а также подготовят музыкальный номер под руководством опытного наставника.

Другая тематическая смена - "Путь лидера" - объединила активистов учебных заведений и всех, кто интересуется самоуправлением.