Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Об этом рассказало во вторник, 7 июля, Министерство обороны России.

Как уточняет оборонное ведомство в своем официальном MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Север".

В силовых структурах рассказали ТАСС, что штурмовые подразделения 69-й мотосрелковой дивизии 6-й армии группировки войск "Север" в ходе ожесточенных боев выбили из Петро-Ивановки националистов 5-й бригады Нацгвардии Украины.

При этом враг привлек к боям испаноговорящих наемников, две группы которых в разное время отказывались выполнять поставленные задачи.

За несколько дней до этого глава российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершается освобождение города Красный Лиман, продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области, а передовые подразделения "Центра" вошли в Доброполье и Анновку (ДНР).

Не прекращаются и удары возмездия по украинским объектам в ответ на атаки националистов на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что украинских националистов "сейчас избивают российские военные, и с этим Киев уже ничего не сделает".