Собянин: Мост через Москву-реку к парку "Фили" достроят в этом году

Велопешеходный мост через Москву-реку появится на западе столицы в 2027 году. Он свяжет Мнёвниковскую и Филёвскую поймы. Благодаря новому объекту время в пути от метро "Терехово" до парка "Фили" сократится аж в 5 раз! Хотя архитекторы продумали не только практические аспекты. Мост украсят художественной подсветкой, чтобы он идеально вписался в панораму.

Новый велопешеходный мост длиной в 200 метров и шириной в 12 появится здесь, среди зелёных лесов над Москвой-рекой. Он соединит парк Фили с набережной в Мнёвниковской пойме. В основе сооружения будет стальная вантовая система. А несущим элементом выступит большая арка. Это позволит сделать широкий пролёт с минимальным количеством опор и сохранить свободный проход речного транспорта. Мост - только часть проекта по модернизации инфраструктуры двух развивающихся территорий - завода имени Хруничева и Мнёвниковской поймы.

"Одновременно строится два велопешеходных моста. Один из них соединяет Крылатское и Мневники. И второй – это тот, на котором мы здесь находимся, между парком "Фили" и Мневниками. Таким образом, москвичи получат хороший маршрут от парка "Фили" до Крылатского и обратно. Здесь территория насыщена спортивными, рекреационными объектами, так что это будет очень интересный, позитивный маршрут. Все три моста: и автомобильный, и два пешеходных планировали запустить в середине 2027 года. Строители напрягаются. Обещают запустить уже в конце этого года", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Строители используют уникальную технологию - над рекой в кратчайшие сроки возвели временный технический мост. Именно на нём будут собирать части будущего капитального строения и отсюда с помощью подъёмного крана опускать их на опоры. К тому же, рабочая конструкция обеспечивает возможность подвоза материалов и подхода техники.

"Этот рабочий мост соединяет левый и правый берег, обеспечивает возможность заезда техники на правый берег. Через Филёвскую набережную проезд здесь невозможен. Поэтому с этого рабочего моста в дальнейшем будет осуществляться монтаж основного пролётного строения. На временные опоры, которые мы сейчас в принципе и возводим", - пояснил Максим Ефанов, начальник участка проекта АО "Мостострой-11" компании генподрядчика.

Рабочий мост состоит из 8 пролётов. Центральные пролёты находятся на двух временных опорах вместо трёх - это обеспечивает беспрепятственное движение речного транспорта.

"Сейчас в работе у нас все конструктивы - это сборка самого пролётного строения, это строительство опор. Четырёх опор, две из которых уже на стадии завершения. две на стадии фундамента. Самое сложное остаётся - это строительство металлоконструкции пролётного строения. Это сборка самого пролётного строения, монтаж арки и натяжение самой вантовой системы", - рассказал Роман Ямщиков, руководитель проекта "Мостострой-11" компании генподрядчика.

Мост станет частью большого прогулочного маршрута и существенно сэкономит время для жителей двух районов. От метро "Терехово" до парка "Фили" можно будет добраться за 12 минут. Сейчас этот путь занимает целый час. Кроме того, оригинальную конструкцию моста дополнят художественной подсветкой, что сделает строение архитектурной доминантой района.