Любители маунтинбайка получили качественную трассу в столичном парке

В московском парке "Крылатские холмы" открылась трасса для маунтинбайка - катания на горных велосипедах. На каждом из 25 участков покрытие разное, но рельеф максимально приближён к природному. И это уже успели оценить профессиональные спортсмены.

Это не просто трасса, а полноценный лесной трейл со спортивным рельефом. Четыре километра подъемов и спусков дополняются деревянными мостами и валунами. Теперь любителям маунтинбайка не нужно уезжать из Москвы, чтобы получить тот самый драйв.

"Это самый интересный для меня объект. Это контур-уклон, созданный из лиственницы. За счет поворотов, это уже финишная прямая, здесь набирается наибольшая скорость. Здесь запрыгивают люди в него и в конце совершают дроп, то есть прыжок, высотой примерно около метра", - рассказал Николай Мироненко, руководитель проекта трассы для маунтинбайка.

Всего на дистанции 25 спецучастков. Первыми трассу тестируют профессиональные спортсмены.

"Это лучшее, что я видел. Она настолько гармонично сочетает в себе все элементы, что, проезжая один, ты ждешь следующий, и вот он начинается - и ты опять включаешь мозг. Такая головоломка. Ты думаешь, как его пройти безопасно и быстро. И она очень похожа на кубки мира, на сложнейшие трассы. Так что я счастлив", - отметил Иван Селедков, 19-кратный чемпион России по велоспорту, участник чемпионатов мира и Европы.

Однако трасса подходит не только профессионалам, но и юным райдерам и новичкам. Стартовая площадка уходит в затяжной подъем, который плавно перетекает в широкий спуск, а следом идет спецучасток. Подъем занимает три минуты – этого вполне достаточно, чтобы разогреться и привыкнуть к ландшафту. Даже под проливным дождём.

Большая часть трассы - это специально утрамбованный известняк из Калужской области. Он не размокает, и дорога не разрушается. Участки трассы классифицированы по международной системе сложности. Парк уже сейчас готов принимать соревнования высокого уровня.

"Это очень существенный вклад в развитие велосипедного спорта, его популяризации, доступности велосипедного спорта для разных возрастов. Здесь, я думаю, постепенно и какие-то соревнования будут формироваться и любительского уровня и, очень будем надеяться, и международного уровня", - сообщил Андрей Захаров, президент федерации велосипедного спорта в Москве.

Маунтинбайк - это по-настоящему экстремальный и захватывающий вид спорта. Любителей получить свою порцию адреналина в Москве – тысячи. Но некоторые ищут острых ощущений в самых неподходящих для этого местах. Например, на станции "Партизанская" задержали райдера за прыжок через рельсы.

В байк-парке же можно и технику отточить и даже самые смелые маневры исполнить. Уже без риска для жизни - своей и окружающих - и не нарушая законы.