В Госдуме предложили бесплатно обеспечивать детей до трех лет детским питанием

В России предлагается создать федеральную программу бесплатного обеспечения детей до трех лет специализированными продуктами детского питания. С соответствующей инициативой выступили в Государственной думе.

В обращении депутата Госдумы Леонида Слуцкого к заместителю председателя кабмина Татьяне Голиковой отмечается, что пока обеспечение малышей детским питанием отнесено к полномочиям регионов, но возможности у субъектов Федерации разные. Парламентарий подчеркнул, что питание детей не должно зависеть от состояния регионального бюджета или места проживания семьи.

В связи с этим политик предложил установить единые минимальные федеральные гарантии обеспечения детей раннего возраста специализированными продуктами питания. При этом предусмотрена возможность оказания такой поддержки не только в натуральной форме, но и в виде денежных выплат, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя Минпросвещения России Ирина Шварцман рассказала об особом контроле над питанием детей в школах. Продукты в столовой или в буфете должны соответствовать требованиям, законодательно установленным к детскому питанию. Однако в рамках закона школы самостоятельны в формировании ассортимента.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась качеством еды, которую предлагают пациентам в российских больницах. Политик подчеркивала, что еда для пациентов должна быть здоровой, простой и вкусной, тем более в детских отделениях: "Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И всё это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?"