В Кремле прокомментировали возможность завершения украинского конфликта в этом году. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, по мирному треку ситуация может пойти в тот момент, когда Киев проявит добрую волю и примет нужные решения.

Россия готова к мирным переговорам, подчеркнул Песков. По его словам, Москва также поддерживает контакты с Вашингтоном и надеется на усилия американцев в вопросе влияния на позицию Украины.

Пока же российская армия продолжает освобождение Донбасса и создание буферной зоны, подчеркнул Песков. Важным стратегическим этапом для СВО стало освобождение Константиновки.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского допустил завершение активной фазы боевых действий в этом году. По его словам, весной был "хороший темп переговоров", но сейчас стороны перешли с эскалации.

"Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы", - сказал Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Он добавил, что мирный процесс не прекращен, он лишь замедлился. По словам Буданова, Киев не намерен идти на территориальные уступки.