На Украине сегодня заявили, что обнаружили тело главной подозреваемой по делу о покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Анастасию Березовскую искал Интерпол - а нашли под Киевом с четырьмя огнестрельными ранениями в голову.

Уже задержаны предполагаемые исполнители - действующий агент ГУР и его подельник - бывший сотрудник правоохранительных органов. Первый даже дал признательные показания. Киев обо всем поспешил сообщить в Монако. Там считают, что покушение на олигарха организовала Служба безопасности Украины. Вероятно, в качестве предупреждения для несговорчивого коммерсанта.

Есть версия, что СБУ пытается замести следы и скрывает настоящего исполнителя покушения на Ермолаева. Олигарх был одним из богатейших людей Украины - курировал работу мошеннических колл-центров, но несколько лет назад отказался от гражданства и получил паспорт Кипра.

По данным СМИ, бизнесмен поддерживал президентские амбиции Залужного и не хотел спонсировать режим Зеленского. 29-го июня в подъезде дома в Монако прогремел взрыв. Ермолаев в стабильно тяжелом состоянии. Кроме него, пострадали женщина и ребенок.