Саммит НАТО, который пройдет 7-8 июля в Турции, вызывает большой интерес, в том числе в России. Об этом рассказал во вторник, 7 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подтвердил официальный представитель Кремля, Москва будет "отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать".

При этом, отметил Песков, еще до начала саммита прозвучало немало заявлений, касающихся России. Политик выразил сожаление в связи с тем, что "это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера".

Пресс-секретарь президента России предупредил западных спонсоров киевского режима, что никакие вооружения, передаваемые Украине, не смогут воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей, сообщает ТАСС.

Ранее западные журналисты писали, что турецкий саммит НАТО вызывает тревогу у его участников — им предстоит обсуждать, в числе прочего, угрозу прямого вооруженного конфликта Европы с Россией. Страны Европы хотя и делают громкие заявления о "российской агрессии" и подготовке к войне, но в действительности боятся "будить русского медведя".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала антироссийские планы Североатлантического альянса по разработке перспективных систем вооружений в интересах киевского режима доказательством того, что НАТО теряет остатки рациональности. Чиновница предупредила, чем это обернется для военно-политического блока.