Песков рассказал, что происходит с важнейшей частью экономики России

У президента России Владимира Путина запланирована на вторник, 7 июля, встреча с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Никишина возглавляет организацию, которая занимается продвижением несырьевого неэнергетического экспорта.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это важнейшая часть российской экономики, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

Незадолго до этого статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов рассказал, что объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны за первый квартал 2026 года оценен в 32,5 миллиарда долларов. Главным импортером остается КНР. Огромный прирост показала Индия — за тот же период Россия нарастила экспорт в эту страну на 40%, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Россия готовит программу продвижения разнообразной отечественной продукции за рубежом, чтобы не ассоциироваться в мире только с нефтью и зерном. Значимым моментом политик назвал "формирование общего, если можно так сказать "зонтичного" бренда для всей российской продукции".

Об исторически значимых качественных переменах в структуре российской экономики сообщал глава государства Владимир Путин. Происходящие в мире геополитические сдвиги заставляют Россию приобретать новые компетенции в сфере экономического развития — нашей стране это удается, подчеркивал президент.