Екатерина Гусева: "Для меня сейчас это главное событие жизни"

9 июля Екатерине Гусевой исполнится 50 лет. Но кто даст?! Прославленная актриса ведет активный образ жизни, ее рабочий график расписан на месяцы вперед.

При этом артистка успевает не только работать, но и заниматься семьей и уделять время внешности. Глядя на Екатерину, кажется, что время остановилось: Гусева выглядит ровно так, как и годами ранее, когда стала известна благодаря криминальному сериалу "Бригада", где сразила красотой не только героя Сергея Безрукова Сашу Белого, но и многочисленных зрителей.

Впрочем, сама артистка не делает тайны из того, как ей удается так хорошо выглядеть. "Не курить, не выпивать и высыпаться. Можно добавить — правильно питаться, но это не обязательно", - сообщила Гусева, отметив, что является сладкоежкой.

Свой день рождения именинница планирует провести дома, в кругу семьи. А широко отметь юбилей Екатерина намерена осенью, на сольном концерте в Государственном Кремлевском дворце 31 октября.

"Для меня сейчас это главное событие жизни. Сцена Государственного Кремлевского дворца — вершина, на которую я взойду с теми, кто шел со мной рядом все эти годы. Меня переполняют чувство благодарности и любви!.. Позволю себе быть не просто артисткой, а женщиной, которая оглядывается на свой путь и чувствует себя такой счастливой! Этот сольный концерт — мое "спасибо" судьбе", - призналась Гусева "КП".

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