Гостей Всемирного фестиваля молодежи познакомят с культурой России

Гостей Всемирного фестиваля молодёжи познакомят с культурой и традициями нашей страны, а также расскажут об отечественных достижениях и инновациях. Для этого будет создана масштабная выставка при содействии Национального центра "Россия".

Сегодня было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, предусматривающее также крупные совместные международные проекты и программы. Ожидается, что фестиваль, который пройдёт в сентябре в Екатеринбурге, соберёт более 10 тысяч человек из 190 государств. При этом большая часть участников приедет в нашу страну впервые.

"Национальный центр "Россия" - серьезный партнёр, который поможет сформировать у тех ребят, которые впервые приезжают в Россию, образ нашей страны, показать её историческую самобытность, наш культурный код и вместе с тем показать современный образ, что наша страна является высокотехнологичной, с высоким уровнем человеческого потенциала, человеческого развития", - рассказал Дмитрий Иванов, генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодёжи".