Импозантный красавец в возрасте: Ксения Алферова показала любимого мужчину

Ксения Алферова тяжело переживает уход мужа. Егор Бероев в феврале женился на молоденькой актрисе, и лишь за месяц до этого стало известно о его разводе с падчерицей Александра Абдулова.

Алферова сама объявила о переменах в жизни. Поначалу на актрисе лица не было. Но постепенно Ксения отпустила бывшего мужа. Сейчас она снова сияет, получает букеты от поклонников и вполне готова к новым отношениям.

Но пока актриса не спешит связывать свою жизнь с новым мужчиной. Она сосредоточилась на семье и друзьях. Так, в блоге Алферовой появилось трогательное фото, на котором она позирует с мужчиной, которого очень любит, и практически боготворит. Это друг семьи Ксении народный артист РСФСР Станислав Любшин. Алферова не скрывает, что восторгается 93-летним коллегой.

"Люблю, не могу! И подозреваю, не я одна. Несравненный Станислав Любшин. Пусть будет здесь, вам для настроения! Обнимаю и доброго воскресного дня желаю. Ваша Ксюша", — подписала снимок актриса.

Поклонники Ксении разделили ее восторг. Народ осыпал Любшина комплиментами. "Хоть и в возрасте, но как хорош. Обожаю тоже Любшина, потрясающий мужчина и артист"; "Была влюблена в него, когда посмотрела "Щит и меч"; "Импозантный красавец! Породистый!" — высказались пользователи Сети.

Напомним, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А вскоре после этого появились сообщения, что Егор Бероев в феврале женился во второй раз. Актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Знакомые пары уверяли, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.