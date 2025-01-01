Собянин: Москва стала первой в рейтинге эффективности промышленной политики

Сергей Собянин сообщил в своем канале Мах. что Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране, составленном Минпромторгом на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Как уточнил мэр, в российской столице сегодня сосредоточены свыше 4,6 тысячи предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей.

Рост производства в 2025 году составил 4,7%, инвестиции достигли 480,3 миллиарда рублей, добавил глава города, указав также, что быстрее всего развиваются высокотехнологичные сектора.

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