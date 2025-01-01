Она - в тюрьме, он - на СВО: крах семьи "королевы марафонов" Елены Блиновской

Осенью 2025 года Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч.

После оглашения приговора "королеву марафонов" этапировали в колонию во Владимирской области. 44-летняя Блиновская сейчас трудится швеей, в месяц ее зарплата составляет 6 700 рублей.

Время от времени ее навещают близкие. Так, отец Олег Останин признался, что общался с дочерью только по телефону через стекло. Кроме того, он рассказал, что Елена привыкла к работе швеей в колонии и свободного времени у нее очень мало. Но, когда все-таки удается, она читает книги.

Дети Блиновской сейчас находятся в лагере, за ними присматривают родители ее мужа Алексея, потому что недалеко живут. Сам супруг Елены по-прежнему на СВО, передает SHOT.

В Сети судачат, что семья Елены Блиновской разрушилась. Еще пару лет назад "королева марафонов" купалась в деньгах и славе. Когда-то она даже устроила грандиозный день рождения, ведущими которого стали Иван Ургант и Ксения Собчак, и Елена кричала им "сосаться", потому что заплатила кругленькую сумму. Впоследствии в Сети разгорелся громкий скандал. Кроме того, Блиновская дала откровенное интервью той же Собчак, в котором без стеснения хвалилась своим богатством.

Теперь все это осталось в прошлом. Сейчас Елена Блиновская сидит в тюрьме, ее муж на СВО, а их четверых детей воспитывают родственники.