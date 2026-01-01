Крупные гостиницы в России обязали заселять туристов без документов через MAX

Российские отели с количеством номеров более 50 с 1 сентября 2026 года обязаны заселять туристов даже в отсутствие документов, удостоверяющих личность, при помощи национального мессенджера MAX ("Макс").

Как напомнил во вторник, 7 июля, министр экономического развития России Максим Решетников, у представителей гостиничного бизнеса осталось не так много времени, чтобы подключить информационные системы по приему и передаче данных, закупить и установить необходимое оборудование и программы, обучить персонал.

Разработчики мессенджера MAX из компании VK готовы оказывать гостиницам в этой подготовке методическую и информационную поддержку, цитирует главу Минэкономразвития "Интерфакс".

Функционал российского национального мессенджера MAX постоянно расширяется. Так, Минздрав своим ведомственным документом разрешил врачам дистанционно оценивать состояние пациента и закрывать больничный лист посредством MAX.

По состоянию на май 2026 года приложение MAX установили в своем гаджеты более 120 миллионов человек. При этом вне России этот мессенджер используют примерно 8 миллионов человек. Совокупная аудитория подписчиков приватных и публичных каналов MAX превышает 300 миллионов.