Собянин: Москва представила уникальные промышленные разработки на "Иннопроме"

Москва представила свои уникальные разработки на 16-й Международной промышленной выставке "Иннопром" столица представила свои уникальные разработки, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, всего на стенде столицы размещено свыше 50 экспонатов от 38 компаний из ключевых отраслей индустриального сектора. Среди них - передовые решения 15 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва".

Также глава города выразил уверенность в том, что участие в "Иннопроме" позволит московским производителям выстроить новые партнерские и деловые связи.

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