МИД России разоблачил план стран Балтии окончательно решить "русский вопрос"

Эстония, Литва и Латвия открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом рассказал во вторник, 7 июля, директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Дипломат раскрыл циничный план прибалтийских государств "окончательно решить "русский вопрос", выдворив со своей территории всех русскоговорящих.

До того Лукьянцев назвал страны Балтии в числе государств, где проблема русофобии приобрела наиболее широкие масштабы и переросла в новую разновидность ксенофобии, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала абсолютным позором практику, охватившую ряд стран Европы, при которой преследование россиян и русскоговорящих людей по принципу гражданства, языка и национальности стало системным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы Латвии выгнать россиян за несданный экзамен по латышскому языку, заверил: все наши сограждане смогут найти пристанище и помощь в России, вернуться на Родину и "построить свою жизнь здесь".